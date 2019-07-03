شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 2/ 7/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 2/ 7/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، "جنش" يغادر مطار القاهرة متوجها إلى ألمانيا، ومصطفى فتحى يواصل برنامجه التأهيلى فى معسكر قبرص. "جنش" يغادر مطار القاهرة متوجها إلى المانيا غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق نادى الزمالك والمنتخب الوطنى، متوجها إلى ألمانيا لإجراء جراحة وتر أكيلس، بعد تعرضه للاصابه خلال تواجده بمعسكر المنتخب، الذى يخوض منافسات الأمم الإفريقية. مصطفى فتحى يواصل برنامجه التأهيلى فى معسكر الزمالك خضع مصطفى فتحى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لبرنامج تأهيلى بدون كرة خلال التدريبات اليوم، وذلك تحت إشراف مصطفى عبده وإبراهيم عنبة أخصائيى التأهيل بالفريق. تدريبات بدنية شاقة لنجوم الزمالك فى معسكر قبرص خاض لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال فى بداية مران الزمالك الصباحى اليوم، وشارك فى هذه التدريبات جميع اللاعبين بمن فيهم مصطفى فتحى. Advertisements المران المسائي للزمالك بقبرص.. خالد جلال يجتمع باللاعبين وتأهيل مصطفى فتحى عقد خالد جلال، المدير الفنى لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران المسائى فى معسكر الإعداد المقام حاليًا بقبرص، تحدث فيها عن البرنامج التدريبى الذى سيقوم اللاعبون بتنفيذه، وعقب ذلك بدأ اللاعبون عملية الإحماء وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال. عماد السيد يشارك فى تقسيمة الزمالك بقبرص بـ"إيد واحدة" شارك عماد السيد، حارس مرمى الزمالك العائد من الإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، فى تقسيمة فريقه التى أقيمت مساء اليوم، فى التدريب المسائى بمعسكر الإعداد فى قبرص، وأشرف خالد جلال المدير الفني ومعه أمير عزمي المدرب على التقسيمة التي شارك فيها 10 لاعبين من بينهم عماد السيد، الذى استخدم يد واحدة خوفًا من تفاقم إصابته. سوبر كورة.. الأهلى يرد للزمالك المزايدة على رمضان صبحى فى هذا اللاعب صراع خفى قائم فى الوقت الحالى، بين قطبى الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بخصوص الميركاتو الصيفى المقبل، ليس فقط للظفر بأفضل اللاعبين، قبل انطلاق الموسم الجديد لكن يسعى كذلك كل نادي لتكليف غريمة التقليدى أكبر قيمة مادية ممكنة فى الصفقات المنتظرة. سوبر كورة.. الزمالك يزاحم الأهلي على بيليات ويضع خطة الفوز بالصفقة دخل نادي الزمالك، فى خط المفاوضات مع الزيمبابوى خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، للحصول على خدماته خلال الموسم الكروى الجديد.

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