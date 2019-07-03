شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف الثغرات الأربعة بصفوف المنتخب قبل دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأول في منافسات أمم أفريقية التي تحتضنها الملاعب المصرية حتى 19 يوليو المقبل، وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات على منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، إلا أن هناك حالة من القلق تسيطر على الجماهير المصرية بسبب تراجع أداء الفرعنة وعدم ظهورهم بالشكل المثل، بخلاف وجود خلل وثغرات في بعض المراكز.

ويتخوف الجمهور المصري من أن تطول الفراعنة لعنة الإقصاء من البطولة وعدم الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في تحقيق النجمة الأفريقية الثامنة واستعادة اللقب الغائب عن الجبلاية منذ 9 سنوات، وتحديدًا منذ التتويج بنسخة 2010 في أنجولا، لاسيما أن أداء الفراعنة يتسم بالتباين في المباريات الثلاثة التي خاضها بالدور الأول للكان.

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ولعل أبرز مخاوف المصريين من المنتخب تتمثل في 4 ثغرات كروية.