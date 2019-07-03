7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جنش" يغادر مطار القاهرة متوجها إلى المانيا غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق نادى الزمالك والمنتخب الوطنى، متوجها إلى ألمانيا لإجراء جراحة وتر أكيلس، بعد تعرضه للاصابه خلال تواجده بمعسكر المنتخب، الذى يخوض منافسات الأمم الإفريقية. مصطفى فتحى يواصل برنامجه التأهيلى فى معسكر الزمالك خضع مصطفى فتحى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لبرنامج تأهيلى بدون كرة خلال التدريبات اليوم، وذلك تحت إشراف مصطفى عبده وإبراهيم عنبة أخصائيى التأهيل بالفريق. Advertisements المران المسائي للزمالك بقبرص.. خالد جلال يجتمع باللاعبين وتأهيل مصطفى فتحى عقد خالد جلال، المدير الفنى لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران المسائى فى معسكر الإعداد المقام حاليًا بقبرص، تحدث فيها عن البرنامج التدريبى الذى سيقوم اللاعبون بتنفيذه، وعقب ذلك بدأ اللاعبون عملية الإحماء وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال. شارك عماد السيد، حارس مرمى الزمالك العائد من الإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، فى تقسيمة فريقه التى أقيمت مساء اليوم، فى التدريب المسائى بمعسكر الإعداد فى قبرص، وأشرف خالد جلال المدير الفني ومعه أمير عزمي المدرب على التقسيمة التي شارك فيها 10 لاعبين من بينهم عماد السيد، الذى استخدم يد واحدة خوفًا من تفاقم إصابته. عماد السيد يشارك فى تقسيمة الزمالك بقبرص بـ"إيد واحدة"

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