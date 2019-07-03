شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تتصدر تويتر قبل مواجهة مصر فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر جنوب أفريقيا موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب إعلان مواجهة منتخب مصر فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

ويواجه منتخب مصر "أول المجموعة الأولى" نظيره جنوب أفريقيا "ثالث المجموعة الثالثة" فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل 6 يوليو، على استاد القاهرة الدولى.

ونجح الفراعنة فى الفوز على أوغندا بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة وتصدر المنتخب بذلك المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وتأهل إلى دور الـ 16 بـ كان 2019 بالعلامة الكاملة.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن فى الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.

وصعد منتخب جنوب أفريقيا لدور الـ 16 كأفضل ثالث بالمجموعة الثالثة، بعدما حصد 3 نقاط من دور المجموعات، وتصدر المنتخب المغربى المجموعة، وجاء منتخب كوت ديفوار فى المركز الثانى.

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