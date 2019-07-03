شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ساري يبدأ فترة الإعداد مع دمنهور 10 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد إيهاب عبد الله، رئيس نادي دمنهور، اجتماعًا خاصًا مع الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد ساري وقرر أن تكون بداية فترة إعداد الفريق الأول للموسم الجديد يوم 10يوليو المقبل على ملعب استاد دمنهور أو الملعب الفرعي بالنادي علي حسب الجاهزية الأفضل لأي منهم لأداء التدريبات فترة إعداد الموسم الجديد.

ووعد إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور بتذليل كل العقبات أمام الجهاز الفنى والسعي للتعاقد مع صفقات جديدة سوبر تليق باسم ومكانة نادي دمنهور.

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ويطالب لاعبو دمنهور القدامي بالحصول على مستحقاتهم قيمة باقى نسبة المشاركة فى المباريات والمستحقات المالية المتأخرة الخاصة بهم عن الموسم الماضى، حيث كان سبق وتعهد مجلس إدارة دمنهور بصرف المستحقات للاعبين قبل انطلاق شهر رمضان الماضي وهو ما لم يحدث بسبب مرور النادي بأزمة مالية طاحنة.

يذكر أن قائمة دمنهور بالموسم الجديد تضم 10 لاعبين فقط هم مصطفى السيد وسعيد حكيم وعمار شرف ومحمد جمال ورجب العربى وأحمد متعب وأحمد درة ووحيد محسن كارفالا وموندا.