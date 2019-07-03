شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 شهدت العديد من الأحداث المهمة التى نرصها في التقرير التالي:

سوبر كورة.. الأهلى يهدد حراسة مرمى الزمالك قبل استئناف الدورى الممتاز

يكشف سوبر كورة موقف النادى الأهلى من طلب مسئولى نادى الزمالك بخصوص قيد حارس مرمى جديد قبل استئناف بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش أثناء تواجده فى معسكر منتخب مصر، الذى يشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر حالياً، عقب تعرضه لقطع فى وتر أكيليس وهى الإصابة التى ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الصيفية فى الأهلى؟

موسم انتقالات ساخن يُخطط له النادى الأهلى رغم إعلان الإدارة الحمراء أن عدد الصفقات سيكون اثنين أو ثلاثة على الأكثر، بعد اجتماع لجنة التخطيط الأخير الذى تمت مناقشة ملف الصفقات فيه، والذى شهد منح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لإتمام أكثر من صفقة.

وتلقى أحمد الشيخ عرضاً من نادى اسطنبول باشاك شهير وصيف الدورى التركى، الذى أرسل خطاباً للأهلى لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى، وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى مصير أحمد الشيخ بعد وصول العرض التركى وإن كان الاتجاه الأقرب هو رفض العرض نظراً للحاجة لخدمات اللاعب، فى الوقت الذى يتمسك أحمد الشيخ بالأمل لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف خاصة وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر. Advertisements

كريم نيدفيد ينتظر تقريرا طبيا جديدا بعد العودة للأهلى

قال الجهاز الفنى للأهلى إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يؤدى جلسات علاج طبيعى بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن فى حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة. وأكد الجهاز أنه فى انتظار تقرير طبى جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة، وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا فى حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة.