شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى دور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر "أول المجموعة الأولى" نظيره جنوب أفريقيا "ثالث المجموعة الثالثة" فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل 6 يوليو، على استاد القاهرة الدولى.

ونجح الفراعنة فى الفوز على أوغندا بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة وتصدر المنتخب بذلك المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وتأهل إلى دور الـ 16 بـ كان 2019 بالعلامة الكاملة.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط. Advertisements

وصعد منتخب جنوب أفريقيا لدور الـ 16 كأفضل ثالث بالمجموعة الثالثة، بعدما حصد 3 نقاط من دور المجموعات، وتصدر المنتخب المغربى المجموعة، وجاء منتخب كوت ديفوار فى المركز الثانى.