شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ"تايم سبورت": منتخب تونس لم يقدم المستوى المطلوب وغياب معلول خطأ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن أن لاعبى المنتخب التونسى لم يظهروا بالشكل المطلوب بسبب عدم استغلال الجهاز الفنى لنسور قرطاج إمكانيات اللاعبين المتواجدين حاليًا. وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن غياب على معلول جناح أيسر الأهلى عن قائمة المنتخب التونسى خطأ كبير لأنه من العناصر الأساسية والمؤثرة بشكل قوى فى أداء نسور قرطاج خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية . وأشار حازم أمام إلى أن لاعبى الهجوم فى المنتخب التونسى لم يقدموا المطلوب منهم حتى الآن ويوجد فقر كبير على المستوى الهجومى والتهدفي . ويحتل منتخب تونس وصافة المجموعة برصيد نقطتين، فيما يتواجد منتخب موريتانيا فى ذيل المجموعة التى تضم أيضًا منتخبى أنجولا ومالى، برصيد نقطة وحيدة. كشف الفرنسى آلان جيريس، المدير الفنى للمنتخب التونسى عن تشكيل منتخب نسور قرطاج الرسمى لمواجهة موريتانيا فى الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019. وجاء تشكيل تونس على النحو الآتي وجاء تشكيل تونس على النحو الآتي حراسة المرمى: معز حسن Advertisements خط الدفاع: ياسين مرياح، ديلان برون، أسامة الحدادي، وجدي كيشريدة خط الوسط: إلياس السخيري، كريم العواضي، نعيم السليتي خط الهجوم: بسام صرارفي، يوسف المساكني، وهبي الخزري

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