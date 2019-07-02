اسم بوفال على طاولة عملاق أوروبي

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سفيان بوفال

يبدو أن سفيان بوفال بات قريباً من الانتقال إلى فريق أوروبي عملاق في فترة الانتقالات الصيفية. اسم الدولي المغربي مطروح بقوة على طاولة فريق يعتزم المنافسة على كل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.

لطالما شكلت موهبة سفيان بوفال، محط إجماع من قبل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، فالدولي المغربي الشاب، يتمتع بقدرة كبيرة على اختراق دفاعات الفرق المنافسة، فضلاً عن تمريراته ونظرته المتميزة فوق أرضية الميدان.

وأثناء حمله قميص فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، عانى سفيان بوفال من تراجع واضح في المستوى، حيث جلس طويلاً على دكة بدلاء الفريق. بالإضافة إلى معاناته المتكررة من الإصابة، مما دفع ببوفال إلى الرحيل معاراً إلى إسبانيا، من أجل استعادة توهجه المعتاد.

وبالفعل، استطاع بوفال استرجاع بريقه المعتاد مع فريق سيلتا فيغو، إذ قدم أكثر من مباراة رائعة مع فريقه الإسباني. ويبدو أن تألق بوفال سيفتح أمامه الباب، من أجل الانتقال قريباً إلى فريق أوروبي عملاق.

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فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" أن فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يدرس ضم سفيان بوفال في فترة الانتقالات الصيفية. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن أولمبيك مارسيليا يراقب الدولي المغربي منذ صيف السنة الماضية.

وتابع نفس المصدر أن أولمبيك مارسيليا، يريد قبل التعاقد مع سفيان بوفال التخلص من بعض اللاعبين في الفريق وجلب نجوم جدد من بينهم بوفال، من أجل ضخم دماء جديدة في الفريق، والمنافسة على كل الألقاب الممكنة.

وكان سفيان بوفال (25 عاماً)، قد عبر سابقاً عن رغبة واضحة في حمل قميص مارسيليا الفرنسي، حيث قال في تصريحات أدلى بها إلى شبكة "SFR Sport" الفرنسية :"بكل تأكيد يثير مارسيليا اهتمامي، وإذا ما أبدى النادي اهتمامه بخدماتي، فلماذا لا أوقع له؟".

الجدير ذكره أن سفيان بوفال، يتألق حالياً برفقة المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية المُقامة في مصر، فيما تأمل جماهير "أسود الأطلس" أن يواصل بوفال توهجه، ويساهم في فوز المنتخب المغربي باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنة 1976.