الامارات | تعرف إلى مواجهات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواجهات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت اليوم مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل تونس مع موريتانيا بالتعادل السلبي ليفشل المنتخب التونسي في تحقيق أي فوز في البطولة حتى الأن ورغم من ذلك ينجح في الصعود إلى دور الـ 16، لتتضح بعد ذلك مباريات المرحلة المقبلة التي ستشهد مواجهة من العيار الثقيل تجمع المنتخب التونسي مع النجوم السوداء منتخب غانا، كما يتقابل منتخب نيجيريا مع الكاميرون

ونعرض فيما يلي مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس إفريقيا:

حيث يتقابل

أوغندا مع السنغال

المغرب مع بنين

مدغشقر مع الكونغو

غانا مع تونس

مالي مع ساحل العاج

الجزائر مع غينيا

نيجيريا مع الكاميرون

مصر مع جنوب إفريقيا