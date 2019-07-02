شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدول مباريات الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) بمصر (حسب توقيت جرينتش) : الجمعة 5 يوليو : المغرب × بنين 18:00 استاد السلام أوغندا × السنغال 21:00 استاد القاهرة السبت 6 يوليو : نيجيريا × الكاميرون 18:00 استاد الإسكندرية Advertisements مصر × جنوب أفريقيا 21:00 استاد القاهرة الأحد 7 يوليو : مدغشقر × الكونغو الديمقراطية 18:00 استاد الإسكندرية الجزائر × غينيا 21:00 استاد 30 يونيو الاثنين 8 يوليو : مالي × كوت ديفوار 18:00 استاد السويس غانا × تونس 21:00 استاد الإسماعيلية

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