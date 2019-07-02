شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتعادل مع موريتانيا وتصعد لدور الـ16 بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب التونسي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم وذلك بتعادله مع المنتخب الموريتاني سلبيا اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.
وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.
وبهذا يكون المنتخب التونسي تأهل لدور الستة عشر كثاني المجموعة الخامسة ليضرب موعدا مع المنتخب الغاني، فيما ودع المنتخب الموريتاني البطولة رسميا.
وكان المنتخب الأنجولي خسر مباراته أمام نظيره المالي صفر / 1، ليتوقف رصيد أنجولا عند نقطتين في المركز الثالث ويودع البطولة، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب ليضرب موعدا مع منتخب كوت ديفوار في دور الستة عشر.
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