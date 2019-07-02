شكرا لقرائتكم خبر عن مئوية تاريخية.. مصر برقم مميز في مواجهة «الأولاد» بثمن نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب المنتخب الجنوب أفريقي موعداً مع نظيره المصري في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا نسخة 2019 التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وتأهل منتخب «الأولاد» كثالث مجموعته بعد حصد 3 نقاط خلال مشواره بالدور الأول في المجموعة الرابعة، بخسارتين أمام المغرب وكوت ديفوار وفوز حيد على ناميبيا.

ويدخل المنتخب المصري مواجهة نظيره الجنوب أفريقي برقم قياسي خلال تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا.

وسيخوض الفراعنة مباراتهم رقم100 أمام المنتخب الجنوب أفريقي السبت المقبل بملعب القاهرة الدولي، كأول منتخب في تاريخ أمم أفريقيا يكمل المئوية.

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وكانت أولى مباريات مصر في أمم أفريقيا في نسخة 1957 بالسودان وتمكن خلالها الفراعنة من الفوز على أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف في المباراة التاريخية الأولى للمسابقة.

بينما كان منتخب مصر مباراته العاشرة في مواجهة غينيا بمستهل مشواره بنسخة 1970 بالسودان وفاز الفراعنة بنتيجة (4/1).

أما المبارة رقم 50 للمنتخب المصري فكانت بمشواره بنسخة 1992 بالسنغال، في مواجهة نظيره النيجيري بالدور الأول وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وخلال 99 مباراة خاضها المنتخب المصري في تاريخه بأمم أفريقيا تمكن من تحقيق 57 انتصاراً وتعادل في 17 مواجهة وخسر في 25، وسجل لاعبوه 164 هدفاً وسكن شباكه 87 هدفاً.

ويعتبر المنتخب الغاني هو أقرب منتخب بامكانه دخول مئوية الكان والوصول للمباراة رقم 100 في تاريخه بالمسابقة، حيث خاض 95 مباراة بما فيهم مبارياته الثلاثة بمجموعته خلال النسخة الجارية للكان.