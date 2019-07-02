شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة: تعرض بعض لاعبي المنتخب للإحباط بسبب السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن تعرض بعض لاعبي الفراعنة للإحباط بسبب السخرية من الأداء على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أكد على تقبل كل الانتقادات.

وقال لهيطة لقناة «تايم سبورتس»: «الأمور مختلفة الآن عن السابق، كل شخص له الحق في أن يقول رأيه دون سيطرة عليه، ونرى أن الناس ليست سعيدة بأداء الفريق».

واستدرك «نحاول معالجة الأخطاء في الفريق وإن شاء الله المرحلة المقبلة تكون أفضل وأفضل».

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وواصل «أعتقد أن هناك مبالغة بعض الشيء واللاعبون يصابون بالإحباط أحيانا من السخرية، وبالتأكيد الانتقادات تصل أيضا لخافيير أجيري المدير الفني».

ثم أضاف «لكننا دخلنا في عصر السوشيال ميديا ولا يمكن الشكوى منها، فلا يمكن أن تتقبل إشادات الناس عندما تؤدي بشكل جيد ثم ترفض الانتقادات».

وأشار لهيطة إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يجهز نفسه لكل الاحتمالات الممكنة في دور الـ16.

وأوضح «الجهاز الفني يجهز نفسه لكل الاحتمالات ويعمل عليها منذ أمس، لأن اللاعبين حصلوا على راحة وكان هناك فرصة للجهاز الفني للاجتماع ومناقشة كل الاحتمالات».

وتابع «لا يمكن أن تقول إنك تريد مواجهة منتخب معين وأنت تريد أن تصبح بطلا، ولكن بالتأكيد مواجهة ثالث المجموعة الثالثة ستكون جيدة».