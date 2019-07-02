شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يخصص بريداً إلكترونياً لتلقي الملاحظات والاستفسارات والمقترحات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) خصص مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بريداً إلكترونياً لتلقي ملاحظات واستفسارات الجماهير الرياضية والمقترحات التطويرية. وأوضح مجلس إدارة اتحاد القدم عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) أن البريد الإلكتروني هو: [email protected] وتأتي هذه الخطوة تأكيدا من الاتحاد السعودي لكرة القدم في مواكبة النقلة الكبيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية، التي جاءت نتيجة الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية واهتمامه بكل ما يمكن أن يسهم في نجاح الاتحاد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «اتحاد القدم» يخصص بريداً إلكترونياً لتلقي الملاحظات والاستفسارات والمقترحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.