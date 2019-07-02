شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف شرط يقرب كهربا من الأهلي بدون أزمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، كواليس السيناريو المنتظر، لانتقال محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، لصفوف النادي الأهلي فى الفترة المقبلة.

أوضحت المصادر أن كهربا سيقوم بالتوقيع لأحد الأندية السويسرية خلال الأيام المقبلة، بداعى فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وفقا لتأكيدات المحامى المكلف من اللاعب لتولى القضية بصحة موقفه وفسخ العقد.

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أضافت المصادر أن كهربا سيقوم بوضع شرطا خاصا فى تعاقده مع النادي السويسرى يقضى بإمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي حال سداد شرط جزائى متفق عليه وبالتالى سيقوم النادي الأحمر بسداد الشرط والحصول على خدمات اللاعب بشكل قانونى دون الدخول طرفا فى أزمة كهربا مع الزمالك.

وتعاقد كهربا مع محامى سويسرى خلال الأيام الماضية، لتوليه الشكوى التى سيقدمها اللاعب ضد الزمالك لفسخ عقده، حيث يسعى للحصول على بطاقة دولية مؤقتة تمكنه من اللعب لنادي آخر، لحين انتهاء الأزمة رسميا.

وسبق ولعب كهربا فى الدوري السويسرى بقميص ناديي لوزيرن وجراسهوبر لكن لم تكلل التجارب بالنجاح وعاد لمصر مرة أخرى قبل الاستقرار فى الزمالك منذ عام 2015.