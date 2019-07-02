شكرا لقرائتكم مبابي يلمح إلى استمراره مع باريس سان جيرمان بـ"تغريدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة يوم الثلاثاء تغريدة منسوبة للاعب الفرنسي كليان مبابي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ألمح خلالها إلى استمراره مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل على أقل تقدير.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مبابي قوله في تغريدته: هذه هي باريس 19-20.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي وضع بجانب هذه التغريدة صورة له وهو يرتدي قميص باريس سان جيرمان الجديد.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني كان يرغب في ضم مبابي في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، ولكنه أدرك مؤخرا استحالة تحقق هذا الأمر خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الذي أكد فيها عدم تخليه عن النجم الفرنسي الصاعد في الوقت الحالي.

وأكدت "ماركا" أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن عملية التفاوض بشأن ضم مبابي يجب أن تبدأ في صيف 2020.