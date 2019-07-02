الآن: نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم في الجولة الأخيرة وفرحة بدون ارضاء الجماهير

يحتاج المنتخب التونسي لتحقيق الفوز على منتخب موريتانيا لضمان الصعود دون الحاجة للدخول في حسابات مُعقدة، ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الأنجولي حيث يمتلك منتخب تونس نقطتين بينما يتصدر منتخب مالي الترتيب بأربعة نقاط، وتدخل تونس المباراة وهي تحمل شعار الفوز لا غير.

مباراة تونس وموريتانيا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تونس والمغرب، وكما تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 1 HD بتعليق علي محمد علي على أحداث المباراة.

تونس وموريتانيا

وقد أكد مدرب منتخب موريتانيا أن حرارة الجو ستُساعد فريقه في المباراة وبالطبع فمباراة اليوم بمنزلة نهائي خاص، وقد أنهى المنتخب التونسي تدريباته في قبل المباراة ومن المُرجح أن يلعب الفريق التونسي بخطة هجومية لأنه يحتاج للفوز في اللقاء للصعود بدون تعقيدات وحسابات، ومن الجدير بالذكر أن منتخب موريتانيا يمتلك نقطة واحدة في ذيل المجموعة.

نتيجة مباراة موريتانيا وتونس

تونس تعلن عن تشكيلها الرسمي الذي شد تواجد كل من :معز حسن، الحدادى، ياسين مرياح، برون، وجدى كشريدة، نعيم السليتى، المساكنى، السخيري، سريفي، كريم العواضي، وهبى الخزرى.

وتحدث وائل جمعة أن مباراة اليوم هلى مباراة مختلفة الطموح بصورة مختلفة ففريق يبحث عن اعادة اسمه واثبات هيبته وفريق يبحث عن بناء اسمه للمرة الأولى تاريخيا