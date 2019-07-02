المتأهلين لدور الستة عشر .. تونس تكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي أمم أفريقيا بعد التعادل مع موريتانيا

ترتيب المجموعة الخامسة ومباريات دور الستة عشر لكأس أمم افريقيا، تعادل منتخب تونس سلباً للمباراة الثالثة على التوالي بدون أهداف مع منتخب موريتانيا، بهذا التأهل صعد منتخب تونس في المركز الثاني من بطولة كأس أمم أفريقيا خلف منتخب مالي المتصدر، وبناءاً عليه سيتقابل المنتخب المصري مع منتخب جنوب أفريقيا في دور الستة عشر.

ترتيب المجموعة الخامسة بناءاً على النتائج المسجلة

مالي 7 نقاط تونس 3 نقاط أنجولا 2 نقطة موريتانيا 1 نقطة

منتخب نسور قرطاج أمام الفرصة الأخيرة للتأهل، لا بديل عن الفوز لضمان التواجد بين أول وثاني المجموعة التي يحتل صدارتها منتخب مالي بأربع نقاط.، وتبدو فرص نسور قرطاج في التأهل تتمثل في تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة على حساب منتخب موريتانيا، وهي نفس النتيجة التي تصعد بموريتاينا لنفس المرحلة، ويعتبر منتخب تونس من المنتخبات المرشحة بقوة للتأهل عن المجموعة نظراً للتاريخ واللاعبين الموجودين بصوفها..

منتخب تونس وضعه نفسه في موقف صعب بعد التعادل السلبي أمام أنجولا ثم مالي، ولكن كل شئ يمكن تداركه،ودائماً ما يولد البطل من رحم المعاناة، وقد تكون المعاناة التي عانى منها منتخب تونس نحو التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس أمم افريقيا هي الدافع له في حال استكمال المشوار لإحراز اللقب الثاني في تاريخه.

معدل الضغط لمنتخب تونس خلال مبارياته السابقة ضعيف جداً مقارنة بالمنتخبات الأخرى التي نجحت في الصعود، ويرجع ذلك للبطء الشديد من العودة للاعبي الوسط منتخب تونس إلى الخلف لأداء الأدوار الدفاعية على أكمل وجه، ويسعى منتخب تونس بقوة لتحقيق الفوز اليوم على موريتانيا ومصالحة الجماهير الغاضبة.

مباراة تونس وموريتانيا اليوم هي أخر مباريات المنتخبين في المجموعة الخامسة من منافسات كأس الأمم الأفريقية، وقد تكون المباراة الأخيرة لكلاهما بالبطولة إذا انتهت بنتيجة التعادل، إلا أن الجماهير العربية تتمنى تأهل أي من المنتخبين إلى الدور القادم من المسابقة بعد نجاح مصر وتونس والجزائر في حجز مقعد لهم في دور الستة عشر من المسابقة.

استمعنا للسلام الوطني لجمهورية موريتانيا اليوم،قبل أن نستمع للسلام الوطني لتونس، قبل بداية مباراو تونس وموريتانيا اليوم في ختام مباريات اليوم لكأس أمم افريقيا، حيث يتحدد بعد مباريات اليوم مواعيد مباريات وأطراف لقاءات الدور ثمن النهائي من البطولة التي تقام في مصر حتى 19 يونيو القادم.

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منتخب تونس ، منتخب تونس بدأ المباراة بتشكيل مهاجم بهدف تسجيل هدف مبكر في مرمى موريتانيا، ولكن المنتخب الموريتاني ييستميت على مرماه بهدف عدم تلقي شباكه أي أهداف خاصة في الدقائق الأولى، لكن هل تنتهي المباراة على نتيجة التعادل تلسلبي التي لا تحدم مصالح الفريقين.

تدخلات قوية من جانب منتخب تونس في وسط الميدان قد تكلفهم بطاقات صفراء، المباراة ديربي عربي مثير كالعادة، لم تخلو من الأجواء المثيرة لديربيات شمال أفريقيا، بالرغم من العهد الجديد لمنتخب المرابطون في البطولة الأفريقية، لكن هذا يؤكد أن المنتخبات العربية لها تقاليد لن تتغير مع مرور الزمن في البطولات الأفريقية.

مباراة تونس وموريتانيا ، هي مباراة سريعة بين منتخبي تونس وموريتانيا، الأن نتيجة مباراة انجولا ومالي التعادل السلبي، سنعرفكم بأخر تطورات نتيجة مباراة انجولا ومالي اليوم وهي مباراة حاسمة على التأهل للدور الثاني مثل مباراة تونس وموريتانيا التي تقام على ملعب السويس الجديد الآن.

نتيجة مباراة انجولا ومالي التي تهم مشاهدين مباراة تونس وموريتانيا اليوم، بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراتين نفس النتيجة هي التي تسيطر على اللقاء وهي التعادل السلبي بدون أهداف، مباراة هادئة بين تونس ومويتانيا، وهي لن تخدم أياً منهما في حال انتهت على تلك النتيجة، نأمل في تحسن كبير بالأداء.

المسافات بين خطوط منتخب تونس متباعدة للغاية، لم يتحسن أداء المنتخب التونسي منذ بداية البطولة، ولم نلاحظ التحسن خلال مباراة موريتانيا اليوم، هناك مشاكل كبيرة في وسط الملعب، تخليص الكرات من الخلف لللأمام يعيبه البطء الشديد، الفوز على موريتانيا بناءاً على معطيات نصف دقائق الشوط الأول سيكون صعب وصعب جداً.

معز حسن ينقذ منتخب تونس من هدف محقق، بعد أن أنفرد بسام مهاجم موريتانيا بالمرمى التونس، لكن معز حسن حارس نيس الفرنسي ينقذ نسور قرطاج من هدف محقق، كاد أن يسجله بسام في الدقيقة 38، والآن عاجل، تشير نتيجة مباراة أنجولا ومالي إلى تقدم مالي بهدف مقابل لا شئ، على الوضع الحالي يلتقي المنتخب المصري مع منتخب جنوب أفيريقيا.

ترتيب المجموعة بعد نهاية الشوط الأول في مباراتي المجموعة الخامسة، مالي 7 نقاط، تونس 3 نقاط، أنجولا نقطتين، موريتانيا نقطة وحيدة، المتأهلين مالي وتونس،، في حال استمر فوز مالي على انجولا حتى نهاية المباراة وتعادل سلبي بين المرابطون وتونس على ملعب السويس الأن في نفس المجموعة.