نتيجة مباراة تونس اليوم أمام موريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم، حيث تقام مباراة تونس وموريتانيا في في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 تمام الثامنة بتوقيت تونس، والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد السويس الجديد، ويحتاج المنتخب التونسي لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل العبور للدور التالي من البطولة، حيث لم يقدم نسور قرطاج المستوي الذي يرضي الجماهير التونسية، والتي كانت تنتظر الكثير والكثير من منتخب بلادهم خلال هذه البطولة.

ترقب جماهيري كبير لأحداث مباراة تونس اليوم في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات، حيث سيحاول المنتخب التونسي تحقيق الفوز اليوم من اجل التأهل للدور التالي، وخاصة بعد النتائج التي قدمها الفريق خلال المباريات السابقة، والتي جعلت الفريق مطالب بالفوز خلال مباراة اليوم.

تضم تشكيلة تونس اليوم كلا من: معز حسان – أسامة الحدادي – ديلان برون – ياسين مرياح – وجدي كشريدة – الفرجاني ساسي – إلياس السخيري – نعيم السليتي – يوسف المساكني – وهبي الخزري – طه ياسين الخنيسي.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الاول من مباراة تونس اليوم أمام موريتانيا في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي.

بداية أحداث الشوط الأول الآن.

مرور 24 دقيقة من زمن الشوط الاول، ومازالت نتيجة مباراة تونس وموريتانيا حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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بداية الشوط الثاني.

محاولات من المنتخب التونسي لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 57: التعادل السلبي بدون أهداف هو نتيجة الشوط الثاني من مباراة تونس وموريتانيا حتى الآن.

المنتخب الموريتاني يشكل خطورة على مرمي الحارس التونسي خلال الدقائق الأخيرة وقد وصلنا للدقيقة 70.

خطورة لمنتخب تونس خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف، ويتأهل المنتخب التونسي للدور التالي.