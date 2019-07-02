نتيجة مباراة موريتانيا وتونس اليوم تنتهي دون أهداف| تأهل المنتخب التونسي

انتهت نتيجة مباراة تونس وموريتانيا في مجريات شوط المباراة الأول من اللقاء، بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، ليـتأجل الحسم النهائي إلى مجريات الشوط الثاني من مباراة موريتانيا وتونس اليوم، في مباراة حسم التأهل، الذي لم يعرف جديد على نتيجة اللقاء، لتنتهي الأمور بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين دون أهداف، لكن رغم ذلك تمكن المنتخب التونسي من التأهل في المركز الثاني.

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مباراة موريتانيا وتونس اليوم، في مباريات كأس إفريقيا 2019، حيث تنتظر الجماهير التونسية والموريتانية، متابعة مباراة منتخب بلدها اليوم “موريتانيا وتونس مباشرة اليوم“، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من دور مجموعات كأس إفريقيا 2019، التي يبحث من خلالها منتخب المرابطين، على تحقيق نتيجة الفوز، من اجل البقاء في المنافسة على أمل التواجد في الدور القادم من البطولة، وفي المقابل منتخب نسور قرطاج، يطمح من خلال مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس اليوم، على تحقيق نتيجة الفوز هو الأخر، من أجل التأهل إلى مباريات دور 16 من البطولة الفريقية 2019.

الان وصول حافلة المنتخبين إلى أرضية ملعب المباراة.

دخول لاعبي المنتخبين إلى الملعب من اجل الإحماء البدني.

نهاية لاعبي المنتخبين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

دقائق وتنطلق مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا الان.

دخول اللاعبين إلى أضر الملعب من جديد

الآن النشيد الوطني للمنتخبين.

النشيد الوطني للمنتخب الموريتاني.

النشيد الوطني للمنتخب التونسي.

بداية مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس الان

مرور خمسة دقائق من المواجهة والتعادل السلبي مستمر بين المنتخبين.

في نفس التوقيت جارية مباراة مالي وأنجولا.

انحصار اللاعب بين المنتخبين في وسط الملعب.

إصابة لاعب منتخب موريتانيا

ا لتعادل السلبي بين المنتخبين مستمر

منتخب موريتانيتا أخطر في بعض الأحياتن

المنتخب التونسي بدأ يدخل في أجواء المباراة.

نهاية شوط المباراة الأول من المواجهة

انتهت نتيجة مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس وفي شوط اللقاء الأول، بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين الآن، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني من المواجهة.

نجوم أستوديو بي إن سبورت” في شوط المباراة الأول المنتخب الموريتاني قدم أداء كبير، وكان قريب من التقدم في نتيجة المباراة، وفي المقابل المنتخب التونسي لم يظهر بشكل المطلوب، وكان محظوظ بالخروج من الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف”.

بداية مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس في الشوط الثاني

الدقيقة 63 من المباراة، التعادل السلبي مستمر بين المنتخبين دون أهداف.

في المباراة الثانية من المجموعة منتخب مالي متقدم على منتخب انجولا.

نتيجة التعادل تأهل منتخب تنس إلى حدود الان.

نهاية المباراة

انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين دون أهداف.

رغم التعادل تأهل المنتخب التونسي إلى مباريات دور ال 16 من كأس إفريقيا.

ترتيب مجموعة موريتانيا وتونس الان

قبل مباراة موريتانيا وتونس مباشرة اليوم، كورة ستار يلا شوت حصري، يتواجد المنتخب الموريتاني، في المركز الرابع والأخير من المجموعة برصيد نقطة واحدة، حققها بعد التعادل في مباراة، وانهزم في مواجهة، وفي المقابل يدخل منتخب تونس، مشاهدة مباراة موريتانيا اليوم، وهو في المركز الثاني من المجموعة بجانب انجولا، برصيد نقطتين، حققها المنتخب التونسي، بعد التعادل في المباراتين الماضية.

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من هنا تجدون:طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا مجانا اليوم.

المنتخب عدد النقاط عدد المباريات مالي أربعة نقاط مباراتين تونس نقطتين مباراتين انجولا نقطتين مباراتين موريتانيا نقطة واحدة مباراتين

بداية مباراة موريتانيا وتونس اليوم، سيكون أبتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت موريتانيا، وهو نفس توقيت لندن، وفي الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت كل من تونس والمغرب والجزائر، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القناة الناقلة التي ستعرض متابعة مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة أش دي ماكس 2، وسنقدم لكم اسم معلق مباراة تونس وموريتانيا اليوم، بعد الإعلان عليه رسميا.

تما الإعلان من طرف مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقلة لمباراة اليوم، أنه سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة موريتانيا وتونس مباشرة اليوم، المعلق المصري علي محمد علي، عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1.

سيقود مباراة موريتانيا وتونس اليوم، الحكم الدولي الرواندي، لويس هاكيزيمانا، الذي بدأ التحكيم سنة 2012.