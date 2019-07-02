جدول مواعيد مباريات دور ال16 لكأس امم افريقيا خسم مصر بعد تعادل تونس مع موريتانيا سلبياً.

نتيجة وملخص مباراة تونس وموريتيانيا| فشل منتخب تونس في تحقيق الفوز في مباراته الثالثة على التوالي، ولكنه نجح في الصعود إلى الدور الثاني بثلاث نقاط بعد هزيمة أنجولا أمام مالي، وتعادل نسور قرطاج بدون أهداف أمام منتخب موريتانيا اليوم على ملعب السويس الجديد، ليودع منتخب موريتانيا النهائيات بعد أول مشاركة مشرقة له في التاريخ.

مباريات دور الستة عشر لكأس أمم افريقيا

مصر ضد جنوب افريقيا السبت 6 يوليو المغرب ضد بنين الجمعة 5 يوليو أوغندا ضد السنغال الجمعة 5 يوليو نيجيريا ضد الكاميرون السبت 6 يوليو مدغشقر ضد الكونغو الأحد 7 يوليو الجزائر ضد غينيا الأحد 7 يوليو مالي ضد كوت ديفوار الاثنين 8 يوليو غانا ضد تونس الاثنين 8 يوليو

ترتيب المجموعة 5 الخامسة

مالي 7 نقاط “متأهل” تونس 3 نقاط “متأهل” انجولا 2 نقطة موريتانيا 1 نقطة.

تُعد المجموعة الخامسة هي مجموعة معقدة للغاية، والتأهل فيها لن يحسم إلا مع صافرة النهاية في مباراتي تونس ضد موريتانيا، ومباراة أنجولا ضد مالي، نذكر أن منتخب مالي ضمن الصعود للدور الثاني.، التأهل عن المجموعة الخامسة لمنتخب تونس يتمثل في تحقيق الفوز على موريتانيا العنيدة والتي تشارك لأول مرة في النهائيات الأفريقية.

فرجاني ساسي لم يدفع به المدرب الفرنسي كأساسياً كما كان متوقع من جانب الصحافة التونسية الصادراة صباح اليوم، وسيخوض المنتخب التونسي مباراته ضد موريتانيا بتشكيل يشابه التشكيل الذي بدأ عليه المباراتين السابقتين أمام مالي وأنجولا، وهو معز حسن حارس العرين، أسامة الحدادي، مرياح، براوان،كشريدة، وفي الوسط ، السليتي، العوضي، الذخيري، والمساكني، والصرافلي. وهبي الخرزي.

مباراة تونس وموريتانيا اليوم هي المواجهة الأولى بين المنتخبين في تاريخ مسابقات كأس أمم افريقيا، حيث لم يشارك منتخب موريتانيا طوال تاريخه في مسابقات الكان، وتعد تلك هي المشاركة الأولى لمنتخب موريتانيا الملقب بـ”المرابطون” في بطولة كأس أمم افريقيا في نسخة مصر التي لأول مرة تشهد تواجد 24 منتخب في نسخة واحدة.

Advertisements

منتخب تونس يلقب بمنتخب نسور قرطاج، وهو من المنتخبات الأفريقية الكبيرة التي حققت لقب الكان في مناسبة وحيدة سابقة عندما نظمتها على أرضها وفازت على منتخب المغرب العربي الشقيق بهفدين مقابل هدف، لتعوض أخفافات الماضي في البطولات القارية، ويطمح منتخب تونس لتحقيق لقب قاري جديد في مصر.

يطلق الحكم صافرة بداية مباراة تونس وموريتانيا اليوم، المباراة الحاسمة في المجموعة الخامسة، والتي يتحدد عنها المتأهلين عن المجموعة إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، منتخب تونس من المنتخبات الرائعة في أفريقيا، والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ومنتخب مورييتانيا منتخب عربي شقيق يتمنى له الجميع التوفيق في مشاركته الأولى.

بدأت مباراة تونس وموريتاينا الآن ، هجوم تونسي متنوع دون أدنى خطورة على مرمى منتخب موريتانيا الذي ييلعب بقوة رهيبة في الحفاظ على شباكه نظيفة وتحقيق التعادل، ومع هجوم تونس قام منتخب موريتانيا بشن هجمة خطيرة كادت أن تعرف طريقها إلى المرمى لولا الأنحراف بجوار القائم.

تهديدات مستمرة من منتخب تونس على مرمى منتخب موريتانيا، والتي يعلق عليها علي محمد علي المعلق المصري الشهير، وهي مباراة لم ترتقي حتى الآن للمستوى والتطالعات جمهور العرب في البطولة، حيث بدأت منذ قرابة 13 دقيقة دون فرص حقيقة على أي من المرميين بالرغم من محاولات نسور قرطاج.

مباراة تونس وموريتانيا اليوم، بدأت المباراة بتقسيم اللعب من نسور قرطاح وهجوم خجول أصطدم بدفاع مستميت من منتخب موريتانيا العنيد، منتخب موريتانيا كانت مباراته الأولى أمام مالي هي أولى مواجهاته في بطولة كأس أمم افريقيا وخسر بالاربعة، قبل أن يقتنص تعادل من أنجولا هام، هذا التعادل قد يؤهله للدور المقبل إذا حقق الفوز على تونس اليوم.

انتهى الشوط الأول من مباراة تونس وموريتانيا بالتعادل السلبي الذي يؤهل منتخب تونس إلى الدور القادم على خلفية تقدم مالي على أنجولا بهدف في المباراة الثانية، موريتانيا لن تتأهل إلا في حال حققت الفوز على تونس في الشوط الثاني، وكان ملخص الشوط الثاني من مباراة تونس وموريتاينا ، خطورة في الهجمات المرتدة من منتخب مورتانيا على مرمى تونس، وأنقذ معز حسن فريقه من هدف محقق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد أن تصدى لكرة بسام مهاجم موريتانيا التي انفرد بها بالمرمى.

خصم منتخب مصر في دور الستة عشر، يتحدد على نتائج مباريات اليوم، حيث أنه مع نهاية مباريات المجموعة الخامسة سنتعرف على خصم منتب مصر، حتى الآن وخسر نتيجة مباراة مالي 1-0 أنجولا، وتونس 0-0 موريتانيا، يلتقي المنتخب المصري مع منتخب جنوب أفريقيا في ثمن النهائي.