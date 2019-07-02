نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم في ختام مباريات دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد السويس الجديد، حيث اللقاء الذي يجمع بين تونس وموريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019، ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة تونس اليوم الثلاثاء الموافق 2-7-2019 في ثالث مباريات المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة، وستكون مباراة تونس ضد موريتانيا مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

مباراة مصيرية للمنتخب التونسي اليوم في دور المجموعات بأمم إفريقيا، حيث سيطون المنتخب التونسي مطالب بالفوز من أجل حسم بطاقة التأهل للدور التالي أمام موريتنانيا، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة تونس اليوم واحدة من أقوي مباريات المجموعة.

ترقب كبير من جميع عشاق المنتخب التونسي في واحدة من المباريات المصيرية للمنتخب التونسي اليوم أمام موريتانيا من أجل الحصول على بطاقة العبور للدور ربع النهائي.

تشكيلة منتخب تونس اليوم أمام موريتانيا تضم كلا من: معز حسان – أسامة الحدادي – ديلان برون – ياسين مرياح – وجدي كشريدة – الفرجاني ساسي – إلياس السخيري – نعيم السليتي – يوسف المساكني – وهبي الخزري – طه ياسين الخنيسي.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم

بداية أحداث الشوط الاول من مباراة تونس وموريتانيا مباشرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019.

مرور 25 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة حتى الآن.

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الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، والتعادل السلبي هو نتيجة المباراة حتى الآن.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بداية الشوط الثاني.

هجمات متبادلة من الفريقين من أجل تسجيل أولي الأهداف.

الدقائق الأخيرة من المباراة وضغط تونسي على دفاعات موريتانيا.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويتأهل منتخب تونس برفقة مالي إلي الدور التالي من البطولة.