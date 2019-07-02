ملخص نتيجة مباراة تونس وموريتانيا كأس افريقيا 2019 أداء مشرف للمرابطون

ملخص نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة الكروية الحاسمة التي تجمع بين منتخب تونس وموريتانيا في كأس الامم الافريقية 2019 والتي تقام حالياً على الأراضي المصرية للاستمتاع باللقاء ومعرفة الفريق الذي سيتأهل لدور الستة عشر.
مباراة تونس وموريتانيا
بعد نهاية الجولتين السابقتين بالمجموعة الخامسة يتصدر منتخب مالي الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما يأتي منتخب نسور قرطاج بالمركز الثاني متساوي مع أنجولا الذي يُلقب بـ “الغزلان السوداء” بنقطتين لكلاً منهما، وتتذيل موريتانيا الجدول بعدما جمع نقطة واحدة فقط.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة المواجهة إلى حكم الساحة الرواندي لويس هاكيزيمانا، ويعاونه كلاً من مارينجوني وسيديكي، أما الحكم الرابع فسيكون باسيفيك.
ملخص نتيجة تونس وموريتانيا
وسيحاول المنتخب التونسي إلى حصد الثلاث نقاط وخطف بطاقة العبور على الرغم من الغيابات التي يعاني منها وأبرزها أيمن من محمد للإصابة وغيلان الشعلاني للإيقاف.
التشكيل الأساسي لتونس هو: معز حسن – أسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان براون – وجدي كشريدة – إلياس السخيري – نعيم السليتي – كريم العواضي – يوسف المساكني – وهبى الخزري – بسام الصرارفي.
وألتقى المنتخبات في 11 مرة من قبل تاريخياً وتمكنت تونس من الانتصار تسع مرات وكان التعادل سيد الموقف في مباراتين.
دقائق قليلة وتنطلق القمة الافريقية بعد ان امتلأت المدرجات للاستمتاع بأداء اللاعبين وخاصة فرجاني ساسي الذي تأمل الجماهير الحاضرة في مشاركته.
- انطلقت مباراة تونس وموريتانيا والنتيجة لا تزال تعادل سلبي على أرضية الميدان.
- بعد مرور خمس دقائق من اللقاء الممتع أفضلية نسبية لصالح المنتخب التونسي لتسجيل هدف التقدم.
- دفاع موريتانيا متماسك بشكل جيد للغاية بعد مرور عشر دقائق من اللقاء المشوق.
- 21 دقيقة على بداية مباراة موريتانيا وتونس ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك.
- مازالت نتيجة مباراة تونس وموريتانيا هي تعادل سلبي ولم تشهد أي اهداف من المنتخبين.
- الدقيقة 38 تشهد تصدي حارس منتخب تونس لفرصة خطيرة للغاية وينقذ مرماه من الهدف.
- انذار لمنتخب موريتانيا للاعب رقم 19 وبعدها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول من القمة الكبيرة.
- بدأ الشوط الثاني من مباراة تونس وموريتانيا ويسعى كلا الفريقين إلى خطف الثلاث نقاط والصعود.
- فرص متبادلة من الطرفين ولكن بلا فاعلية بعد مرور 56 دقيقة.
- تونس تقترب من خطف المركز الثاني إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي كما هي حالياً.
- انتهت المباراة ينتيجة 0-0 وتتأهل تونس بالمركز الثاني وتقابل غانا في دور الستة عشر.