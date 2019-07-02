نتيجة مباراة تونس وموريتانيا اليوم .. تعرف على هوية المتأهل بعد نهاية اللقاء

يلتقي اليوم منتخب تونس مع نظيره منتخب موريتانيا في مباراة الصعود على ستاد السويس في الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات التي تُحدد الفريق الذي يتأهل مباشرة إلى مرحلة خروج المغلوب حيث دور الستة عشر من البطولة، وأضحى تأهل منتخب تونس مرهون بالفوز في لقاء اليوم حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة عن إمكانية الصعود من عدمها.

مباراة تونس وموريتانيا

ومن الجدير بالذكر أن منتخب تونس يلتقي مع منتخب موريتانيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السويس بمصر والثامنة في تونس والعاشرة في السعودي، ويُعلق على المباراة علي محمد علي بعد نقلها على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى.

تونس وموريتانيا

وقد أكد لاعب منتخب تونس أسامة الحدادي على أهمية الفوز في مباراة اليوم أمام موريتانيا حيث أن الفريق يحتاج للفوز لحسم الصعود ومصالحة الجماهير الغاضبة، وأكد على أن الدفاع التونسي جيد لكن الناحية الهجومية تحتاج لمزيد من التطوير، ومن الجدير ذكره أن منتخب تونس اكتفى بالتعادل في المباراتين الأولى والثانية دون الفوز في أية مباراة حتى الآن.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا

ويخشى الجمهور التونسي من وداع مبكر اذا تمكن المنتخب الموريتاني الذي يشارك للمرة الأولى من انتزاع الثلاث نقاط، فلذلك يحظى اللقاء بمتابعة كبيرة من كافة الجماهير العربية