هاني آبو ريدة يؤكد بأن مصر تستطيع استضافة بطولة كأس السوبر الأوروبي

صرح هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بأن مصر تستطيع أن تستضيف البطولة خلال الفترة القادمة، بعد التنظيم الكبير لكأس الأمم الأفريقية الحالية والتي تقام على أرض مصر من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو، كما أشار أبو ريدة بأن مصر تبحث في الوقت الحالي حول إمكانية استضافة كأس السوبر الأوروبي حيث أنه يجمع الفائز في دوري أبطال أوروبا أمام الحاصل على بطولة الدوري الأوروبي.

وأضاف أبو ريدة خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي تم انعقاده اليوم، بأن مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي وأنها جاهزة لاستضافة كأس أفريقيا للاعبين تحت سن 23 عام، والمؤهلة للأولمبياد، كما أن مصر تستطيع بعد الاستثمار والتطوير في الملاعب أن تستضيف أي بطولة في أي وقت كان”.