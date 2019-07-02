في أول حوار لها.. ميرهان تكشف مفاجآت جديدة: قضيتي مع وردة ليست تحرشا.. وهذه حقيقة خلافي مع صلاح.. وعارضة الأزياء ترد بقوة على الساخرين واتهامات الشهرة

كتب: ضياء السقا

في مفاجأة جديدة، قالت ميرهان كيلر، التي فجرت أزمة عمرو وردة، إنها لم تتهم اللاعب بالتحرش بها، ولكن القضية في الأساس سب وقذف وتشهير، مؤكدة أنها ليس لديها أي خلاف مع محمد صلاح نجم ليفربول بعد مساندته زميله، كما كشفت توقيت الواقعة، أيضا ردت على الانتقادات الموجهة لها.

وقالت ميريهات في أول حوار لها بعد الأزمة، لموقع "الرؤية" الإماراتي: "حلل المحامون جميع ما بدر من اللاعب، لكن القضية في الأساس هي سب وقذف وتشهير، وليست تحرشاً كما أثير".

وأضافت عارضة الأزياء: "هناك خلطاً لدى الناس بالنظر إليّ بأنني أحاول منع وردة من اللعب، لكن قضيتي مختلفة، كل ما في الأمر أن هناك سلوكاً خطأ، لذا يجب أن يتوقف، لأن الأمر لم يحدث معي فقط.. أما قضية أنني أرغب في تحطيمه كلاعب، فهذا أمر غير صحيح، وأنا كنت حريصة جداً ألا أتعمد ذكر أي أسماء".

حقيقة خلافها مع صلاح

وعن خلافها مع صلاح بعد تدخله في الأزمة، أوضحت: "ليست لدي مشكلة معه، هو لاعب مشهور وأنا من المحبين له، كما أنه تحدث بإيجايبة كبيرة عن المرأة وضرورة احترامها، كل ما في الأمر أنه انحاز إلى لاعب زميله، وهذا أمر طبيعي، لكن كل ما يمكنني قوله هو إنه بمكانته الحالية كان بمقدوره أن يغيّر الكثير من الأمور، على سبيل المثال أن يتحدث بشكل مباشر عن تصرفات وردة، وأيضاً الدفاع بشكل أكبر عن المرأة من أجل القضاء على ظواهر دخيلة تؤرقها".

وتابعت: "عموماً، كان يمكن لصلاح أن يتدخل بشكل أفضل، لأن الأمر مجرد أن أصبح رسمياً عن طريق بيان وبتلك الصيغة، فإن الكثيرين بدؤوا يفهمونه في إطار مساندته لوردة وبالتالي وقوفه ضدي".

الرد على السخرية

وعن سخرية مواقع التواصل منها، ردت: "في الأول كان الأمر بمنزلة صدمة بالنسبة لي، لأنني لم أتخيل أن يؤخذ الأمر بهذا المستوى من السخرية، خصوصاً أن هنالك أشخاصاً كانوا يوجهون سخريتهم صوب أشياء شخصية مثل (شكلها موش عاجبني) على سبيل المثال".

هل القضية ضد 4 لاعبين؟

وعما إذا كانت القضية ضد أربعة لاعبين كما يشاع، كشفت ميرهان: "لا، هناك خلط كبير يسود وسائل التواصل الاجتماعي حالياً، القضية هي في الأساس ضد لاعب واحد فقط وليست ضد أربعة لاعبين".

توقيت الواقعة

وعن توقيت الأزمة، أكدت: "القضية منذ أسبوع تقريباً، هناك خلط لدى البعض، كما أن تاريخ نشري للفيديو هو يوم الحادثة نفسه، وقصة أنني انتظرت لمدة عام لكي أفجر القضية في الوقت المناسب غير صحيحة مطلقاً، كما أنني لم أكن أعرف بالضبط متى موعد انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، لأن الكرة ليست من هواياتي".

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ميريهان ترد على اتهامها بالسعي نحو الشهرة

وعن لوم البعض لها بعدم الانتظار حتى نهاية بطولة إفريقيا، ومن ثم تفجير أزمة التحرش، قالت: "لا تماماً، كما أنني كما قلت لم أكن من محبي كرة القدم، وعموماً وفي رأيي أنه لا يجب السكوت عن شخص تجاوز لمجرد أنه في مهمة، وهذا ليس منطقاً على كل حال".

وردت عارضة الازياء على اتهام البعض لها باستغلال الواقعة للشهرة وزيادة عدد متابعيها على السوشيال ميديا، قائلة: "هذا غير صحيح، وليس هذا هدفي، كما أن عدد متابعيّ على إنستغرام، والذي يشير إليه البعض، لم يرتفع كثيراً كان 130 ألفاً والآن بات 210 آلاف".

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وكانت عارضة الأزياء، ميريهان قد اتهمت الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

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وبعد أيام قليلة من أزمة تحرشه لفظيا بالموديل المصرية، فوجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مخل لوردة، نشرته عارضة الأزياء المكسيكية، بالإضافة إلى صور لمحادثات إباحية بينهما.

وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناء عليه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد وردة من المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية.

بعد قرار استبعاد وردة، حدث نوع من التضامن معه من جانب زملائه في المنتخب، على رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدي، بالإضافة إلى اعتذار اللاعب عن الواقعة، مما اضطر اتحاد الكرة في النهاية إلى تخفيف عقوبة اللاعب، والاكتفاء بإيقافة حتى نهاية الدور الأول من البطولة فقط.

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