شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مصر تواجه جنوب أفريقيا السبت بدور الـ16 فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى رسمياً، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى لأمم أفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء يوم السبت باستاد القاهرة، في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

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وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تاهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.