شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة منتخب زيمبابوي تغادر القاهرة بعد الخروج من أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب زيمبابوي لكرة القدم، بعد الخروج المبكر من دور المجموعات بتذيله ترتيب فرق المجموعة الأولى بمنافسات بطولة الأمم الأفريقية المقامة خلال الفترة الحالية فى مصر.

كان اتحاد الكرة الزيمبابوي، اعتذر رسميًا، لجميع أفراد شعب بلاده، عن خروج منتخب المحاربين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وأوضح الاتحاد، إنه يشعر بالأسف لأن الهدف كان تخطي دور المجموعات، وتم تسخير كل الإمكانات بالفعل لتحقيق هذا الهدف.

وأكد البيان، أن الجهاز الفني واللاعبين، بذلوا قصارى جهدهم للاستمرار في البطولة، كما أشار إلى أنه "سيكون هناك وقت للتأمل"، ووضع أساس لمستقبل أفضل في البطولات القارية.









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