شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أبو العز يقترب من التوقيع لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد طارق أبو العز، ظهير أيسر حرس الحدود، من الانتقال لأسوان فى صفقة انتقال حر لتدعيم الجانب الأيسر لزهرة الجنوب فى الدورى الممتاز.

ويسعى مجدى عبد العاطي، المدير الفنى لأسوان، بناء فريق قوى قادر على مجابهة الكبار بالدورى، بالإضافة إلى الاستمرار فى المسابقة وعدم الهبوط سريعا للقسم الثانى من جديد.

وكان فريق أسوان قد أبرم العديد من الصفقات منذ صعوده للدورى على رأسها جلال العقدة الظهير الأيسر لبتروجت وإسلام رمضان ظهير أيسر الأولمبى، ونصر رمضان مدافع وسط مصر المقاصة.