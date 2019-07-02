شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "بدع وتقاليع" جماهير مالى فى مواجهة أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة جماهير المنتخبات الأفريقية التى تبدع فى مؤازرة فرقها خلال المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى، حيث قامت جماهير منتخب مالى التى تواجدت فى مدرجات استاد الإسماعيلية بالقيام ببعض البدع لؤازرة النسور فى مواجهة أنجولا.

وتقدم منتخب مالى على نظيره أنجولا 1-0، خلال المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.



جماهير مالى

وجاء الهدف فى الدقيقة 37 عبر تسديدة صاروخية من اللاعب أمادو هايدارا.

ويتصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على منتخبي تونس وأنجولا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يحتل منتخب موريتانيا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



جماهير مالى

ويكفي منتخب مالي الحصول على نقطة التعادل في مباراة اليوم أمام أنجولا لضمان التأهل إلى الدور الثاني، بينما سيسعى في الوقت ذاته لتحقيق الفوز لضمان إنهاء مشواره في صدارة المجموعة الخامسة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى التي ستجمع بين منتخبي تونس وموريتانيا في نفس التوقيت.



جماهير مالى

واستهل منتخب مالي مشواره بالفوز على موريتانيا بنتيجة 4/1، لكنه سقط في فخ التعادل في المباراة الثانية أمام تونس.

ويسجل منتخب مالى الظهور الـ 11 في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، فى الوقت الذى لم يغيب فيه عن المشاركة منذ نسخة 2008 التى أقيمت فى غانا.



جماهير مالى

ونجح منتخب مالى فى تحقيق نتائج مميزة على مدار تاريخ مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث نجح في الوصول للدور نصف النهائى "6 مرات" كان آخرها عام 2013.

Advertisements



جماهير مالى

في حين يسجل منتخب أنجولا الظهور الثامن فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

وسجل منتخب أنجولا الظهور الأول في التاريخ وذلك بنسخة 1996 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ونجح في الوصول للدور ربع النهائي "مرتين"، الأولى في عام 2008 والثانية في عام 2010 عند استضافته للبطولة.



جماهير مالى



جماهير مالى



جماهير مالى



جماهير مالى



جماهير مالى