شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شرطا يقرب كهربا من الأهلى بدون أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة"، كواليس السيناريو المنتظر لانتقال محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، لصفوف النادي الأهلي فى الفترة المقبلة.

واندلعت الخلافات بين كهربا ومسئولى الزمالك، فى ظل تمسك اللاعب بتعديل عقده الحالى، وكذلك عدم اعترافه بالعقد الجديد، الذى ينتهى بعد 3 مواسم من الآن، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة البيضاء بالتأكيد على سريان عقد اللاعب واعتماده بشكل رسمى من اتحاد الكرة.

وتعاقد كهربا مع محامٍ سويسرى خلال الأيام الماضية، لتوليه الشكوى التى سيقدمها اللاعب ضد الزمالك لفسخ عقده، حيث يسعى للحصول على بطاقة دولية مؤقتة تمكنه من اللعب لناد آخر، لحين انتهاء الأزمة رسميا.

ووضع كهربا سيناريو خاصا للانتقال للنادي الأهلي دون أن يكون الأخير طرفا فى أزمته مع الزمالك، لمعرفة التفاصيل، اضغط هنا..