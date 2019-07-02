شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى أهلاوى الموسم المقبل.. سوبر كورة يكشف قيمة الصفقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت صفقة استمرار رمضان صبحى مع النادي الأهلي لموسم جديد على سبيل الإعارة، من الانتهاء بشكل رسمى بعد وصول المفاوضات بين القلعة الحمراء ومسئولي نادي هدرسفيلد للمراحل النهائية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة"، عن توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائى مع مسئولي هدرسفيلد الإنجليزي، بخصوص القيمة المالية لإتمام الصفقة.
ويطير وفد من النادي الأهلي خلال الساعات القادمة إلى إنجلترا لحسم صفقة رمضان صبحى بشكل رسمى، وتوقيع عقود استمراره مع القلعة الحمراء لمدة موسم واحد فقط.
لمعرفة التفاصيل المادية لصفقة استمرار رمضان صبحى مع الأهلي، اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحى أهلاوى الموسم المقبل.. سوبر كورة يكشف قيمة الصفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.