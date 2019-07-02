شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى أهلاوى الموسم المقبل.. سوبر كورة يكشف قيمة الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت صفقة استمرار رمضان صبحى مع النادي الأهلي لموسم جديد على سبيل الإعارة، من الانتهاء بشكل رسمى بعد وصول المفاوضات بين القلعة الحمراء ومسئولي نادي هدرسفيلد للمراحل النهائية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة"، عن توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائى مع مسئولي هدرسفيلد الإنجليزي، بخصوص القيمة المالية لإتمام الصفقة.

ويطير وفد من النادي الأهلي خلال الساعات القادمة إلى إنجلترا لحسم صفقة رمضان صبحى بشكل رسمى، وتوقيع عقود استمراره مع القلعة الحمراء لمدة موسم واحد فقط.

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