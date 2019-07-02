بتروجت يتعاقد مع "مدافع وسط" كفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة بتروجت فى التعاقد مع أحمد فتحى مدافع وسط كفر الشيخ فى صفقة انتقال حر فى حضور وكيله محمد بركة .
ويسعى مجلس إدارة إلى تدعيم صفوف الفريق للعودة من جديد لدورى الأضواء بعد هبوط الفريق البترولى الموسم الحالى لدورى القسم الثانى .
كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعد قضاء 13 عامًا بالدورى منذ صعوده لأول مرة عام 2006 بعدما احتل المركز الـ16 برصيد 35 نقطة .
ويبحث مسئولو بتروجت عن لاعبين بالقسم الثانى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل سياسة مجلس الإدارة على دعم الفريق للعودة من جديد لدورى الأضواء .
يذكر أن فريق بتروجت استغنى عن 14 لاعبًا بناء على تقرير محمد عودة المدير الفنى للفريق الذى رحب بالتعاقد مع لاعبين جدد .
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