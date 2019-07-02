شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يكتفى بـ"الجيم" فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صالح جمعة، لاعب الأهلى، جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق المسائى الذى أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، فى إطار استعدادات الأهلى الفترةً المقبلة.
ويخوض الأهلى تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش قبل السفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد للارتباطات المقبلة ويخوض الفريق مباراة ودية غدًا .
وشهد المران اليوم محاضرة من لاسارتى المدير الفنى للفريق للاعبين تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق وبنقل تعليماته الفنية.
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