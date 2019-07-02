شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه لـ"تايم سبورت": منتخب تونس "غير مُقنع" فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسنى عبد ربه، قائد فريق الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن لاعبى المنتخب التونسى لم يُقدم العروض المُنتظرة منه ولم ينل إعجاب الجماهير خلال المباريات الماضية ضمن المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف حسنى عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت" أنه لا يوجد مستحيل فى عالم كرة القدم وأن المنتخب الموريتانى قادر على تحقيق مفاجئة والفوز بالمباراة بعد الأداء الجيد الذى قدموه خلال مباريات المجموعة أمام أنجولا و مالى .

كشف الفرنسى آلان جيريس، المدير الفنى للمنتخب التونسى عن تشكيل منتخب نسور قرطاج الرسمى لمواجهة موريتانيا فى الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019.

ويحتل منتخب تونس وصافة المجموعة برصيد نقطتين، فيما يتواجد منتخب موريتانيا فى ذيل المجموعة التى تضم أيضًا منتخبى أنجولا ومالى، برصيد نقطة وحيدة.