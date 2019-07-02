شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متعب ويارا نعوم يدعمان المنتخب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عماد متعب، نجم الأهلى السابق، وزوجته يارا نعوم وطفلتيهما "تمارا وسيلين" على زيارة معسكر المنتخب الوطنى المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة، للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

والتقط متعب الصور التذكارية مع اللاعبين محمد صلاح وعماد نبيل دونجا وأحمد أيمن منصور، كما التقطت يارا نعوم وتمارا وسيلين صورة تذكارية مع محمود حسن تريزيجيه.



متعب مع صلاح ودونجا واحمد ايمن منصور

وأنهى منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي، خافيير أجيري، تدريباته باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

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واقترب منتخب مصر من مواجهة منتخب جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، أو صاحب المركز الثالث فى المجموعة الخامسة ما بين منتخبات تونس أو أنجولا أو موريتانيا.



يارا نعوم وتريزيجيه

وتقام مباراة منتخب مصر يوم السبت في التاسعة مساءً باستاد القاهرة في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.