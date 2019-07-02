مبارك واكاسو يفوز بجائزة رجل مباراة غانا وغينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اختارت اللجنة الفنية لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، الغاني مبارك واكاسوعلى لقب أفضل لاعب في مباراة غانا وغينيا بيساو.

ونجح منتخب غانا في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية 2016.

وتأهلت غانا إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط ومتفوقا على الكاميرون صاحب المركز الثاني بالأهداف.

ومن جانبه أعرب واكاسو عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو، مؤكدا أنهم لعبوا مباراة قوية أمام خصم عنيد ويأمل أن بكونوا أفضل فيما هو قادم من منافسات.