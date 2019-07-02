خاص.. جلسة بين الأهلي وهيدرسفيلد خلال 48 ساعة من أجل رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمكلف من قبل محمود الخطيب رئيس النادي، لعقد جلسة مع مسؤولي هيدرسفيلد الإنجليزي لحسم مصير رمضان صبحي مع الفريق.

وكان الأهلي قد تعاقد مع رمضان صبحي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة يناير الماضي، وكلف الخطيب، خالد مرتجي بالسفر الى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن استمرار رمضان صبحي مع الأهلي الفترة المقبلة.

وعلم "الخليج 365" أن خالد مرتجي لم يتوجه لإنجلترا بعد، ومن المقرر أن يعقد الجلسة في حضور نادر شوقي مع مسؤولي هيدرسفيلد خلال 48 ساعة لحسم كافة الأمور سواء سيتم التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي أو تجديد الإعارة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي يستعد في الوقت الحالي، من أجل استئناف مباريات الدوري والكأس والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة بعد نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.