مدرب الكاميرون: لا نفكر في مواجهة نيجيريا بدورالـ 16 في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، على تأهل فريقه وصيفا للمجموعة السادسة، خلف المنتخب الغاني، بعد التعادل بدون أهداف أمام بنين، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال سيدورف في تصريحات عقب المباراة، إنه لا يفكر حاليا في مواجهة نيجيريا التي سيصطدم بها في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.

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وأضاف، أن التأهل لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية يشعره بالتأكيد بالفخر، لافتا أن فريقه قدم مباراة قوية أمام بنين وكان الأفضل رغم عدم تسجيل أي اهداف.

وأوضح، أن منتخب الكاميرون يصل إلى المرمى في الكثير من المرات لكنه ينقصه إنهاء الهجمات بشكل أفضل.

وأتم سيدورف تصريحاته:" دفعنا بلاعبين لمحاولة التسجيل والأمر كان صعبا، واجهنا فريق يلعب بكثافة دفاعية ولم تصل أي هجمات على مرمانا".