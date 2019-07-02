بالصور.. المنتخب يبدأ الاستعداد لمواجهة دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض المنتخب الوطني تدريبًا، مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، كأول مران استعدادا لمواجهة دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 199 يوليو.

وقاد خافيير أجيري مران منتخب مصر، في ظل تواجد جميع لاعبي قائمة الفراعنة باستثناء محمود جنش والذي غادر المعسكر بعد إصابته، وغياب احمد حسن كوكا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الأخيرة أمام اوغندا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على أوغندا وتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وينتظر تحديد طرف مباراته في الدور المقبل.

وحسب نتائج المجموعة الخامسة فأن مصر ستواجه جنوب أفريقيا ثالث المجموعة الرابعة أو ثالث المجموعة الخامسة (تونس، مالي ، أنجولا، موريتانيا)