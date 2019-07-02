مالونج يتوج بجائزة رجل مباراة الكاميرون وبنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توج كوندي مالونج لاعب منتخب الكاميرون بجائزة أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وبنين والتي جرت على استاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وتحدث كوندي مالونج، لاعب منتخب الكاميرون عقب تعادل منتخب بلاده امام بنين، في لقاء بالجولة الثالثة للمجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية 2019.

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واحتضن ملعب الإسماعيلية مواجهة الكاميرون وبنين، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليحصد بعدها كل منتخب نقطة واحدة، صعدت بعدها للمنتخبين إلى دور الـ 16 للبطولة.

وقال مالونج في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" منتخب الكاميرون قدمنا مباراة رائعة رغم التعادل وصنع الكثير من الفرص وحاول تحقيق الفوز وأستحق جائزة رجل المباراة".

واوضح، أن الكاميرون استحوذ على مجريات اللقاء وأضاع الكثير من الفرص ولم يتمكن من التسجيل.