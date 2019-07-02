"مصر وغانا وكوت ديفوار ليسوا من بينهم" .. تحديد 5 مواجهات في دور الـ 16 بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

بتعادل سلبي مع المنتخب الكاميروني، في ختام منافسات المجموعة السادسة، اقتنص منتخب بنين ثالث بطاقات التأهل لدور الستة عشر بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدور الأول، بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الغاني على غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، ليقتنص صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بأفضلية الأهداف أمام نظيره الكاميروني، بينما احتل المنتخب البنيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبأفضلية الأهداف أمام منتخبي كينيا وجنوب أفريقيا، صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثالثة والرابعة، ليضمن التأهل لدور الستة عشر.

وصاحب المنتخب البنيني منتخبي الكونجو الديمقراطية ثالث المجموعة الأولى وغينيا ثالث المجموعة الثانية، بينما تتبقى البطاقة الأخيرة لأفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، ويتنافس عليها منتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وأحد منتخبات المجموعة الخامسة.

وبعد ارتفاع عدد منتخبات البطولة إلى 24 منتخبًا، بدلًا من 16 كما كان الحال في البطولات السابقة، فُتح الباب أمام أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعات الدور الأول، لمصاحبة أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الست.

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وبعدما تحدد طرفا مباراة وحيدة في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد نهاية مواجهات أمس الاثنين، تحدد مصير 4 مواجهات إضافية عقب نهاية مواجهتي الجولة الأخيرة بالمجموعة الخامسة.

وباحتلال وصافة المجموعة السادسة، سيواجه المنتخب الكاميروني حامل لقب البطولة نظيره النيجيري وصيف المجموعة الثانية في دور الستة عشر.

كما حُسم موقف المنتخبات الثلاث التي تأهلت لدور الستة عشر بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، حيث يلعب منتخب مدغشقر متصدر المجموعة الثانية مع الكونجو الديمقراطية، ويواجه المنتخب الجزائري متصدر المجموعة الثالثة نظيره الغيني، ويلعب المنتخب المغربي متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب بنين.

وتتبقى ثلاث مواجهات في دور الستة عشر لم يتحدد مصير طرفيها، حيث ينتظر منتخب كوت ديفوار وصيف المجموعة الرابعة متصدر المجموعة الخامسة، وينتظر المنتخب الغاني متصدر المجموعة السادسة وصيف المجموعة الخامسة، بينما ينتظر المنتخب المصري آخر المتأهلين من أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.