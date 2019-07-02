أمم أفريقيا.. تونس تتأهل بثلاث نقاط.. ومالي تهزم أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل منتخب تونس مع نظيره الموريتاني سلبيا، وفاز المنتخب المالي على أنجولا (1-0)، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وبهذا يكون المنتخب التونسي تأهل لدور الـ16 كثاني المجموعة الخامسة، ليضرب موعدا مع المنتخب الغاني، فيما ودع المنتخب الموريتاني البطولة رسميا.

وعلى ملعب الإسماعيلية، فاز المنتخب المالي على نظيره الأنجولي (1-0)، ليتوقف رصيد أنجولا عند نقطتين في المركز الثالث ويودع البطولة.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، ليضرب موعدا مع منتخب كوت ديفوار في دور الـ16.

- أنجولا ومالي

كاد المنتخب المالي أن يفتتح التسجيل بعد مرور الربع ساعة الأولى من المباراة، بعدما حصل آداما تراوري على الكرة على حدود منطقة الجزاء ليتوغل ويسدد لكن الحارس كاباكا تصدى لها لتتول الكرة إلى ركنية.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة عن طريق المنتخب المالي، بعدما حصل ماساديو هايدارا على الكرة ليسددها من خارج منطقة الجزاء صاروخية وتذهب في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى أنجولا.

تشكيل أنجولا: كاباكا، جاسبار، موسونجونا، بازيو، باستوس، كارمو، كامبوس، ريبيرو، جيرالدو، دالا، دا كوستا.

تشكيل مالي: ديارا، كوياتي، واجو، ساكو، أمادو هايدارا، ماساديو هايدارا، ، لاسانا كوليبالي، آداما نوس، موسى دومبيا، كاليفا كوليبالي، آداما تراوري.

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- موريتانيا وتونس

جاءت الخطورة الأولى في المباراة بالدقيقة الرابعة عن طريق المنتخب الموريتاني بعدما أطلق إسماعيل دياكيتي تسديدةمن خارج منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة لمرمى منتخب تونس، لكن الحارس نجح معز حسن في التصدي لها ببراعة.

وفي الدقيقة التاسعة، كاد محمد ديلاهي لاعب وسط موريتانيا أن يفتتح التسجيل من تسديدة جديدة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس معز حسن.

استمر الضغط الموريتاني وعاد دياكيتي ليهدد مرمى المنتخب التونسي بتسديدة جديدة بعيدة المدى في الدقيقة الـ34 من عمر اللقاء، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ38، توغل خليل بسام داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة نحو المرمى لكن الحارس معز حسن تصدى للكرة.

جاءت أول خطورة حقيقية للمنتخب التونسي في الدقيقة الـ40، بعدما سدد يوسف المساكني الكرة من داخل منطقة الجزاء أرضية لكن الحارس براهيم سوليماني تصدى لها بصعوبة.

وأهدر دياكيتي فرصة تقدم موريتانيا مرة أخرى في الدقيقة الـ44 بعد عرضية خطيرة من الجهة اليمنى حوّلها برأسية علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة الـ79، كاد المنتخب التونسي أن يفاجئ نظيره الموريتاني بهدف بعدما سدد يوسف المساكني الكرة من خارج المنطقة لكن الحارس براهيم سوليماني تصدى لها بسهولة.

تشكيل موريتانيا: براهيم سوليماني، المصطفى دياو، علي عبيد، با عبدول، باكاري ندايي، محمد ديلاهي، سيدي الحسن مختار، إبراهيما كوليبالي، إسماعيل دياكيتي، آداما با، خليل بسام.

تشكيل تونس: معز حسن، ياسين مرياح، وجدي كشريدة، أسامة الحدادي، كريم العواضي، إلياس السخيري، نعيم السليتي، يوسف المساكني، وهبي الخزري، بسام الصرارفي.