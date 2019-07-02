مران الأهلي..محاضرة لاسارتي وتدريبات في الجيم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات بدنية قوية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، كما اشتمل المران على تدريبات بالكرة، حيث قام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، بالاضافة إلى فقرة للتصويب على المرمى.

وعقد لاسارتي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الجوانب الفنية وخلق دوافع جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي والإفريقي.

وقام حسين السيد وعمار حمدي وأحمد الشيخ، لاعبوالأهلي، بتنفيذ البرنامج البدني، حيث انفرد الأول بحسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال، وذلك في اطار البرنامج الخاص به لتجهيزه للمشاركة الكاملة في مران الفريق، بينما خاض عمار حمدي لتدريبات تحت اشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل، ويقوم حمدي بتنفيذ برنامج تأهيلي بعد تعرضه لإصابة في اليد أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

واكتفى أحمد علاء لاعب الأهلي، بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق، بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس، حيث وضع وضع الجهاز الطبي برنامجا خاصا لاحمد علاء لتنفيذه وتجهيزه للعودة من جديد الى المشاركة الجماعية.

ويخوض الأهلي تجربة ودية غدا قبل السفر يوم الجمعة المقبل إلى إسبانيا لبدء معسكر تدريبي يتخلله إقامة عدة تجارب ودية.