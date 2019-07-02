سكاي: تشيلسي سيعلن لامبارد مدربًا للفريق يوم الخميس المقبل

اقترب فرانك لامبارد المدير الفنى السابق لديربى كاونتى من تدريب تشيلسى خلال الـ48 ساعة القادمة.

وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية أن لامبارد أقترب بشدة من تدريب البلوز خلفًا للإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي رحل لتدريب يوفنتوس.

وأضافت السكاي أنه حدث اجتماع

بين مديرة التعاقدات بتشيلسى "مارينا جرانوفسكايا" ولامبارد، وأشارت إلى أن مديرة التعاقدات بتشيلسى سألت المدرب عن قلة خبرته التدريبية، وأيضا عن كيفية التعامل مع اللاعيبين صغار السن فى تشيلسى.

كما تحدثت أيضا أن صاحب الـ 41عام لم يطلب أى ضمانات أثناء توقيع العقد، ويعد لاعب تشيلسى السابق هو رابع مدرب فى أقل من 4 سنوات للنادى اللندنى.

وفي سيابق متصل، أقترب نادي ديربي كاونتي الذي أعفى لامبارد من منصبه، من تعيين الهولندى فيليب كوكو، المدير الفنى السابق لأيندهوفن الألمانى وفنربخشه التركى، مدربًا للفريق.