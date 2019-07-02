رسميا: انتر ميلان يضم لاعب ساسولو

أعلن نادى انتر ميلان الإيطالى عن تعاقده مع ستيفانو سينسى لاعب خط وسط نادى ساسوسو الإيطالى خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وتعاقد انتر ميلان مع سينسي لاعب نادى ساسولو على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء فى صفقة بلغت 5 ملايين يورو. لاعب نادى ساسولو على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء فى صفقة بلغت 5 ملايين يورو. Advertisements وأشارت التقارير أن إدارة نادى ساسولو طلبت ، 25 مليون يورو للإستغناء عن اللاعب بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته. ولعب صاحب الـ 23 عاما 30 مباراة مع ساسولو نجح فى تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

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