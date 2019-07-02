صبري المنياوي يكشف حقيقة انتقال محمد عواد للزمالك

كشف صبري المنياوي مدير الكرة للفريق الأول بنادي الإسماعيلي حقيقة توقيع محمد عواد للنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونفى المنياوي في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن محمد عواد وقع للزمالك، وأشار أنه متبقي له موسمان مع الإسماعيلي. أن محمد عواد وقع للزمالك، وأشار أنه متبقي له موسمان مع الإسماعيلي. وأكد مدير الكرة بالاسماعيلي أن عواد كان متواجدا مع الدراويش وكان يغيب عن مران أمس بسبب ظروف أسرية. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له في بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى الموسم الجديد.

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