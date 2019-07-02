رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سارابيا

تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع بابلو سارابيا لاعب فريق إشبيلية الإسباني، والذي قدم مستويات رائعة خلال الموسم المنقضي، بتسجيله 23 هدفًا وتقديمه لـ17 تمريرة حاسمة لزملائه.

وقال الحساب الرسمي لنادي إشبيليه على "تويتر"، إن باريس سان جيرمان وافق على دفع مبلغ 20 مليون يورو مقابل التعاقد مع بابلو سارابيا، مع العلم

أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الفريق الأندلسي يقدر بـ18 مليون يورو.

وحسم باريس سان جيرمان الصفقة ووافق علي دفع مبلغ أكبر من قيمة الشرط الجزائي، حتي يتم تأجيل دفع قيمة الصفقة بأكملها، بدلاً من دفع المبلغ نقداً كما هو معروف

ومتداول أمام الجميع.

وحرص المدير الفني لإشبيلية، مونشي في نهاية الموسم الماضي بإقناع سارابيا بتمديد عقده الذي سينتهي العام الحالي مع الفريق، ولكنه بكل الأحوال لم يعرض عليه المبلغ الذي عرضه علي بطل الدوري الفرنسي.

وانضم سارابيا إلى إشبيلية في صيف 2016 قادمًا من خيتافي بمقابل أقل من نصف مليون يورو، وخلال مواسمه الثلاثة التي قضاها داخل صفوف الفريق شارك في 151 مباراة رسمية سجل خلالها 43 هدف.