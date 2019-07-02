خطة نيمار للرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة

يبدو أن الأمور أصبحت معقدة بين نادي باريس سان جيرمانالفرنسي، والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يريد الخروج من قلعة حديقة الأمراء، والعودة مرة أخرى إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني.
وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزيه أن البرزيلي نيمار دا سليفا لا ينوي العودة إلى نادي باريس سان جيرمانالفرنسي، وأن هناك الكثير من الكواليس تحدث بخصوص عودة نيمار مجددًا إلى برشلونة.
وقالت الصحيفة أن نيمار اتخد قراره النهائي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف بعد أن انتقل من نادي برشلونة قبل
وأشارت إلى أن نيمار لا ينوي العودة مرة أخرى إلى باريس سان جيرمان وقرر التمرد على النادي الباريسي الذي لا يرفض بيعه هذا الصيف.
وتابعت الصحيفه أن نيمار يفكر بعدم الانضمام إلى تدريبات باريس سان جيرمان ومعسكر التحضير للموسم الجديد الذي سيبدأ الإسبوع المقبل كنوع من الضغط للسماح له بالرحيل إلى برشلونة.
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